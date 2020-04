Castrovilli: “La mezzala è il mio ruolo ideale. La Serie è il mio sogno. Nella Fiorentina chi perde al fantacalcio viene deriso”

Uno dei virgulti della Fiorentina, Gaetano Castrovilli è intervenuto su fantacalcio.it parlando proprio del fantacalcio: “C’è lo sfottò all’interno dello spogliatoio, se uno perde viene deriso da chi vince. Così funziona, è il bello del Fantacalcio. Quest’anno sto giocando con i miei compagni di squadra, prima dello stop ero primo o secondo non ricordo. Il mio socio è Cerofolini. E’ un Fantacalcio che coinvolge il club”.

E ha aggiunto: “Mi schiero sempre, tranne quando sono squalificato ovviamente. Mi do fiducia . Mi ricordo che quando abbiamo giocato a Sassuolo ed ho fatto gol e assist quando sono arrivato nello spogliatoio ero felicissimo per la bella vittoria a Reggio Emilia ma sono andato a vedere il voto”

E sull ‘esordio in Serie A: “Per me l’esordio in A era un sogno, fin da bambino. Il mio obiettivo è quello di migliorarmi ogni giorno con gli allenamenti. La serie B mi ha aiutato tanto nella crescita da calciatore, lì ci sono tanti giocatori più esperti.

E sul ruolo: “Ovviamente negli ultimi due anni sono migliorato molto facendo la mezzala. Daniele Croce è stato ad indicarmi questo ruolo, ma anche Valiani e Giampà. A me piace sia difendere che attaccare, quindi è il ruolo ideale per le mie caratteristiche”.