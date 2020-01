Castrovilli: “La paura c’era, adesso stiamo uniti e pensiamo in positivo. Ringrazio i tifosi”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato a Sky nel post partita contro la SPAL, ecco le sue parole: “Quanto valgo? Non lo so, cerco sempre di migliorarmi e di lavorare sodo. Vittoria di oggi? Ci tira su il morale, ringraziamo i tifosi che ci sono sempre stati. Momento? Sta a noi, dobbiamo pensare in positivo, nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria. Carattere? Mia mamma dice che ho un bel carattere, adesso bisogna stare uniti perchè ci sono due importanti sfide contro Atalanta e Napoli. Paura? Un po’ di paura c’è perchè venivamo da risultati negativi e dalla beffa di Bologna, bisogna essere spensierati ed aiutarsi a vicenda. Mercato? Resto sempre lo stesso ragazzo di strada che vuole realizzare i suoi sogni. Obiettivi? All’Europeo ci credo, adesso penso solo alla Fiorentina. Danza? Ballo a casa, mi piace molto ancora”.