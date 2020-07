Ancora Castrovilli: “Lasciate investire Commisso perché ha grandi ambizioni per la Fiorentina”

Gaetano Castrovilli risponde ad altre domande al Corriere Fiorentino: “La mia ragazza? Rachele mi è stata vicina in questo periodo complicato, dal lockdown ai problemi fisici dopo di esso. Con lei si parla di calcio il minimo indispensabile. Nazionale? Non potevo chiedere nulla di più, ero quasi in lacrime. Gli Europei sono un obiettivo, ma io devo pensare alla Fiorentina, anche perché la concorrenza è tanta, in Italia ci sono tanti centrocampisti formidabili. Commisso? Auguro che gli sia permesso di investire, perché ha a cuore la Fiorentina e potrebbe portarla a traguardi davvero ambiziosi”.

