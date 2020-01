Castrovilli, lo spavento e il ritorno a casa. Ma niente strisciate

Lo spavento prima, il sospiro di sollievo poi. Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha passato le ultime ore all’ospedale, a fare controlli su controlli, dopo il leggero malore accusato durante il match con il Genoa. Fortunatamente questi controlli hanno escluso complicazioni e per questo motivo oggi il giocatore se ne tornerà a casa.

Per lui niente Coppa Italia mercoledì contro l’Inter e niente partita contro la Juventus domenica prossima in campionato. Ma sinceramente, visto quello che è successo e visto che questa faccenda poteva avere implicazioni ben peggiori, per ora non ci resta che essere contenti così.