Castrovilli: “Mandragora ha doti di leadership importanti. Tonali? E’ un predestinato, possiede una formidabile visione di gioco”

Ha parlato anche degli altri giovani centrocampisti italiani Gaetano Castrovilli, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Pellegrini ha grande tecnica, concretezza, abilità nel servire assist e nel farsi trovare al posto giusto in fase conclusiva. Centrocampista europeo. Zaniolo ha doti fisiche uniche che si sommano a tecnica e fantasia, ha un potenziale incredibile. Locatelli sta maturando, è un centrocampista elegante e tecnico. Sono convinto che in futuro farà le fortune della Nazionale. Mandragora ha doti di leadership importanti. Ha tecnica e senso dell’ordine in mezzo al campo, è stato un po’ penalizzato dagli infortuni. Tonali? E’ un predestinato, possiede una formidabile visione di gioco”.