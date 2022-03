“Castrovilli non gioca da due anni, Bonaventura è in calo. La Fiorentina riscatti Torreira prima che lo prenda qualcun altro”

L’ex giocatore della Fiorentina Claudio Merlo ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Torreira mi era rimasto impresso fin dai tempi della Sampdoria. Gioca sempre la palla di prima, ha un’intelligenza tattica incredibile. Mi sta veramente stupendo, mentre non mi piace il resto del centrocampo. Castrovilli sono due anni che non sta giocando, e anche Bonaventura è in calo. Nel mezzo regge tutto Torreira, va riscattato prima possibile perché altrimenti c’è il rischio che lo prenda qualcun altro in Italia”.

E poi sulla prossima avversaria della Fiorentina ha aggiunto: “L’Inter sarà anche in crisi, ma davanti fa sempre paura. E poi recupererà Brozovic. I viola la possono metterà in difficoltà, ma i nerazzurri restano una squadra forte”.