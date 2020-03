Castrovilli non lascia ma raddoppia! E la Fiorentina lo blinda ancora di più

Altro che assalti per Gaetano Castrovilli, l’Inter ci ha provato davvero a gennaio ma il centrocampista classe ’97 è e resterà uno dei punti di forza della Fiorentina. Lo vuole Rocco Commisso ma lo desidera anche lo stesso calciatore, esploso in quel che è stato fin qui della stagione 2019/20 ed ora in attesa di riprendere l’attività fisica come tutti i suoi compagni. E secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è pronta a blindarlo ulteriormente con un altro prolungamento del contratto (dopo quello dello scorso ottobre) fino al 2025, per costruire su di lui il futuro.