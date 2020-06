Castrovilli: “Numero 10? Sta a me dimostrare di essere all’altezza di una maglia storica. Per Commisso mi piacerebbe un regalo da poter mettere in bacheca…”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli al Brivido Sportivo ha parlato anche delle sue ambizioni personali e collettive: “Commisso e la maglia numero 10? E’ stata un’emozione incredibile ed inaspettato sentire le sue parole. Un bellissmo attestato di stima, ora sta a me ripagare tutta questa fiducia e dare il meglio sul campo per dimostrare di meritare una maglia così prestigiosa. Una maglia che è stata indossata da tantissimi campioni tra cui Antognoni. Un regalo per Commisso? Se fosse qui potremmo ballare (ride ndr). Scherzi a parte, vorrei che il prima possibile potessimo regalargli delle soddisfazioni, magari qualcosa che possa essere messo in bacheca”.

