Castrovilli pronto alla chiusura del cerchio: possibile ritorno in campo contro il Monaco

Sta per finire. L’incubo di Gaetano Castrovilli sta per finire. O forse è già finito quando per la prima volta è tornato a correre, a toccare il pallone, ad allenarsi insieme ai compagni. Di tempo ne è passato da quel maledetto Fiorentina-Venezia, in cui un terribile infortunio al ginocchio aveva costretto il fantasista viola all’operazione e alla lunga riabilitazione.

Le sensazioni sono buone, il giocatore è tornato al 100% a disposizione di Italiano. Certo, ci saranno da capire le sensazioni del ragazzo sul campo. E potrebbe farlo già domani, quando la Fiorentina sfiderà il Monaco. Non da titolare, certo. Qualche minuto in campo, però, per fargli ritrovare il feeling in un’amichevole di lusso, potrebbe arrivare. Il cerchio si sta definitivamente per chiudere. A riportarlo è il Corriere dello Sport – Stadio.