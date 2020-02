Castrovilli: “Quando sono arrivato a Firenze la prima volta, dissi al mio agente che sarei rimasto a lungo. Fiorentina, ti portiamo in Champions magari prima di tre anni”

In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport-Stadio, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato delle sue ambizioni con la maglia viola: “Cosa mi ha convinto della Fiorentina? Se ho firmato è perché credo nel programma di questa Fiorentina. Tre anni fa, quando sono arrivato per la prima volta qui, aggregandomi al settore giovanile, ricordo ancora che chiamai quasi subito il mio agente. Erano passati sei mesi e gli disse che mi sarebbe piaciuto restare a lungo. Addirittura sognavo di comprarci casa. La nostra gioventù comun denominatore della squadta? Si, la voglia di ciascuno di lavorare per realizzare un sogno, ovvero giocare e fare bene per noi, per la società e per la città di Firenze. L’augurio è quello di in portare Firenze e la Fiorentina in Champions League. Magari davvero prima di tre anni”.