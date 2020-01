Castrovilli: “Ringrazio Montella per avermi dato fiducia. La maglia numero 10 sarebbe un’enorme gratificazione. Futuro? Penso solo alla Fiorentina”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, ospite in studio, ha parlato al TGR Toscana: “Se mi aspettavo un inizio del genere? No, anzi vorrei ringraziare mister Montella che ha avuto tanta fiducia in me così come la società. Le mie caratteristiche? Quando vado in campo voglio giocare spensierato, pensando solo a divertirmi e per adesso mi sta riuscendo. Rinnovo di Sottil? Gli ho fatto i complimenti, spero che possa trovare più spazio. Ha grandi qualità e sta a lui dimostrarlo. Chiesa? Giocatore fortissimo da cui sono rimasto molto impressionato. Sicuramente è un valore aggiunto per la squadra. Ribery? E’ una persona d’oro, ci da sempre tanti consigli. Ci manca, anche se lui è sempre al campo insieme a noi. Genoa? Guardare la classifica sarebbe un errore. Dobbiamo essere aggressivi, compatti, affrontando il match esattamente come gli ultimi tre. Cosa amo di Firenze? E’ una città bellissima, è la mia seconda casa. Maglia numero 10? La indossavo da piccolo nelle giovanili del Bari. Sarebbe un sogno e una gratificazione, e se me la offrissero la accetterei consapevole della responsabilità. Il mio futuro? Ora penso solo alla Fiorentina. Mi piace tanto la vicinanza della gente e il bene che mi dimostrano sempre”.