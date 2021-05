Castrovilli sarà ancora il grande escluso, mentre per la difesa c’è un “intoccabile”…

La notizia migliore è che la Fiorentina che si presenterà a Bologna domani sarà pressoché al completo. Per la gara forse più importante del rush finale di campionato, Beppe Iachini ha quasi del tutto recupero anche Lorenzo Venuti, uscito anzitempo contro la Juventus per un leggero problema fisico. Per il resto sono due i dubbi rimasti al tecnico in vista delle rifinitura di oggi pomeriggio: da un lato il ballottaggio Igor-Biraghi sull’out sinistro (con il brasiliano che sembra in vantaggio rispetto all’azzurro), dall’altro il nome del giocatore che lascerà il posto al rientrante Bonaventura, al ritorno dal 1’ dopo la squalifica: l’indiziato numero uno è Castrovilli, che potrebbe partire dalla panchina per essere utilizzato come arma in più a gara in corso. Per il resto poco o nulla dovrebbe cambiare rispetto all’undici anti-Juve, col classico terzetto difensivo formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres (preferito ancora una volta a Martinez Quarta) davanti a Dragowski. Sulla linea di centrocampo il grande ex Pulgar stazionerà in cabina di regia, assieme ad Amrabat e al già citato Bonaventura nel ruolo di interni. Davanti infine, assieme a Ribery, agirà Dusan Vlahovic.