Castrovilli scalpita, ma Italiano ha già deciso il piano per il centrocampista della Fiorentina

Dopo una lunga assenza per infortunio, Gaetano Castrovilli è tornato in campo nel secondo tempo di Fiorentina-Cagliari. Per il numero dieci viola è stata l’occasione per ritrovare il feeling perso con il rettangolo verde dopo più di trenta giorni di stop. Adesso, il centrocampista pugliese si candida per un posto da titolare per la sfida di questa sera contro la Lazio. In vantaggio, però, c’è Alfred Duncan: il ghanese è un giocatore più di sostanza e per questo è ritenuto il profilo ideale per la sfida contro Immobile e compagni.

Più probabile, dunque, che Castrovilli trovi spazio a partita in corso come successo tre giorni fa. Per rivederlo dal 1′, potrebbe essere necessario aspettare la partita di domenica contro lo Spezia: lì, se darà le giuste garanzie, Italiano potrebbe decidere di dargli una maglia da titolare a più di quaranta giorni dall’ultima contro il Genoa.