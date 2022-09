Castrovilli si gode la serata a Signa… e sua moglie presenta un evento in piazza. FOTO

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli si trova in questo momento a Signa. Il numero 10 viola si gode la serata in piazza nel comune vicino a Firenze insieme al suo cane, in occasione della serata inaugurale dell’antica fiera di Signa, con fuochi d’artificio e tombola paesana.

A presentare delle esibizioni di alcune scuole di ballo c’è proprio Rachele Risaliti, l’ormai moglie di Castrovilli. E intanto, il centrocampista confessa ai tifosi di stare sempre meglio e di voler tornare ad allenarsi con la squadra già da gennaio, subito dopo la fine dei Mondiali.

Di seguito, le foto del centrocampista viola e dell’atmosfera a Signa: