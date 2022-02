Castrovilli: “Siamo arrabbiati, il risultato non rispecchia la partita. Ora pensiamo alla Juve, non a Vlahovic”

Parola anche a Gaetano Castrovilli, nel post gara di Sky Sport:

“C’è stata un po’ di stanchezza perché siamo rimasti in 10, il risultato non rispecchia la partita perché meritavamo molto di più. Accantoniamo questa serata e pensiamo subito alla Juve. Ho avuto infortuni e partita dopo partita sto ritrovando la forma, non posso dire di essere contento perché sono arrabbiato stasera.

Gli stimoli di Italiano? Fa benissimo a mettere in competizione tutti, il gruppo è fondamentale per un cammino così lungo in campionato e Coppa Italia. Noi pensiamo alla partita, non a Dusan”.