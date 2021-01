Castrovilli: “Ognuno di noi è un leader, la squadra ha bisogno di tutti. Voglio migliorare da questo punto di vista dei gol”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha rilasciato alcune parole anche a Sky Sport sulla gara vinta contro il Crotone: “Devo ancora migliorare sotto tanti punti di vista soprattutto tatticamente perché a volte giochiamo a due, a volte a tre e sto lavorando per capire quando fare la diagonale e quando fare altri movimenti. Parlo con i compagni, con Franck che mi aiuta tanto. Tutti siamo dei leader, perché la squadra ha bisogno di tutti.

Poi alla domanda se gli pesa il fatto di non segnare risponde: “Un po’ mi massacrano al fantacalcio. Voglio migliorare da questo punto di vista, ma conta prima la squadra e quindi i tre punti. Obiettivo di gol? Non ne ho uno, penso solo a farli e a regalare assist ai miei compagni. Che voto mi darei? Non lo so. Preferisco che lo diate voi. Sette? Va bene, mi spronate a far meglio (ride, ndr)”,