Castrovilli: “Sogno di ripercorrere le orme di Antognoni. Commisso mi stimola a dare sempre di più; con lui Firenze potrà sognare”

Il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ha parlato così in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport-Stadio: “Antognoni? Sogno di realizzare quello che lui ha fatto con la maglia della Fiorentina e della Nazionale. Questa Fiorentina? Giovane e forte, perché la proprietà ha già investito e continuerà a farlo, e Firenze si potrà togliere grosse soddisfazioni. La stima di Commisso? E’ bellissimo, mi stimola a dare sempre di più. Ho sentito grandissimo appoggio fin dal primo giorno, da parte del presidente e della società: hanno creduto in me e lo si è capito anche dal prolungamento di contratto (2024). Ringrazio tutti, da Commisso ma senza dimenticare i direttori, Barone e Pradè, fino all’ultimo che ci lavora. Ora tocca a me ripagare la loro fiducia”.