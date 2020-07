Castrovilli sotto i ferri per un’operazione al naso: la situazione

Problemi fisici e non solo per Gaetano Castrovilli. La Fiorentina attraverso i propri canali ufficiali ha comunicato che il centrocampista gigliato è stato sottoposto, nella serata di ieri, ad intervento di rinosettoplastica per riduzione e sintesi di una frattura scomposta delle ossa nasali. L’atleta verrà dimesso nel corso della giornata odierna.

