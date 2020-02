Castrovilli: “Stiamo migliorando anche grazie a Iachini: da ora in poi sarà un continuo di risultati positivi. In allenamento, ci… picchiamo come in gara…”

Nell’intervista concessa al Corriere dello Sport-Stadio, il numero 8 della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato anche della compattezza della squadra viola: “Siamo un gruppo che è squadra sempre, dentro e fuori dal campo: la nostra forza è racchiusa qui dentro. L’unione, la condivisione, ci aiuta ad andare oltre alle difficoltà. In allenamento, per esempio, ci… picchiamo come in gara, perché ciascuno di noi, a dispetto dell’età, ha voglia di giocare sempre, di spingere l’allenatore a sceglierlo per mandarlo in campo il giorno della partita. Io credo che questa Fiorentina stia migliorando anche in questo grazie al tecnico Iachini. Da ora in poi sarà un continuo di risultati positivi. Obiettivo? Adesso allontanarci quanto prima dalla parte bassa della classifica. Mentalità di gruppo? Lavoriamo, sudiamo, corriamo, ma giochiamo anche insieme alla playstation, oppure facciamo l’aperitivo insieme. E questo ci aiuta tantissimo. Siamo un gruppo e l’essere squadra è una conseguenza. Tifo viola? Questa tifoseria è passionale. Un po’ come quella che ho conosciuto a Bari. Qui, la gente mette davanti a tutto la passione per la squadra, anche prima della mamma (ride, ndr). Per questo Firenze si merita il meglio”.