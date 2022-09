Castrovilli, tanta sfortuna ed una scalata ancora lunga. Il centrocampista aspetta un segnale importante dalla Fiorentina

A quasi 6 mesi dal tremendo infortunio patito nel corso di Fiorentina-Venezia, Gaetano Castrovilli prosegue il lavoro sul campo intensificando il recupero giorno dopo giorno. Il centrocampista pugliese, reduce da un periodo molto sfortunato e da una serie di problematiche fisiche assai considerevoli, spera di tornare a disposizione di mister Italiano all’inizio del 2023. Non sarà facile, ma Gaetano sta lottando con le unghie e con i denti per tornare presto un elemento importante della Fiorentina.

Nessuna intenzione di prendersi rischi eccessivi, ma Castrovilli è motivatissimo a ripartire dopo l’operazione per dare una svolta alla propria carriera. Un anno intenso quello del classe ’97 cresciuto nel Bari. Il matrimonio con Rachele Risaliti, dopo la conquista dell’Europeo da membro dell’Italia, quindi il salto di qualità con la Fiorentina. L’importante aiuto della mental coach Romanazzi, fondamentale per la ripresa del centrocampista dopo le vicissitudini ma non solo. Il calciatore è legato fino all’estate del 2024 con la società gigliata. Le discussioni dei mesi scorsi per il rinnovo di contratto non hanno avuto alcuno sviluppo e sarà da capire se potrà esserci un nuovo confronto tra le parti a breve.

Castrovilli è arrivato a quota 99 presenze con la Fiorentina, ad un passo da un traguardo prestigioso. Il prolungamento di contratto di Castrovilli sarebbe un segnale importante della dirigenza al calciatore, un attestato di stima e fiducia per un giocatore da 5 anni a Firenze. La speranza è che il ragazzo torni il prima possibile a dare manforte ed iniziare un nuovo capitolo, magari a lungo termine, col viola addosso, per riprendersi ciò che purtroppo il destino gli ha tolto per tanto tempo.