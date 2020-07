Il calendario ci dice adesso che la Fiorentina, domenica prossima, scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma. Una partita alla quale non parteciperà sicuramente Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola era in diffida ed essendo stato ammonito durante il match contro l’Inter, verrà squalificato dal giudice sportivo per un turno.

Castrovilli tornerà a disposizione, a quel punto freschissimo, contro il Bologna nell’ultima partita interna della stagione.