Castrovilli torna al centro della Fiorentina e sul tavolo c’è già la questione del rinnovo di contratto

Una prima parte di stagione a dir poco tormentata ed un finale di 2021 in crescendo, culminato con il gol proprio al Verona, poi un 2022 con una continuità ritrovata e la sfida di domani con i gialloblu che può valergli la settima titolarità sulle ultime otto gare. Un record di fatto per Castrovilli, scrive La Gazzetta dello Sport, considerate le rotazioni vorticose di Italiano. Il tecnico viola però ha provato e sta provando in tutti i modi a recuperarlo, nella speranza che anche dalle sue incursioni arrivino i gol che mancano tanto agli esterni del tridente. Il peggio per il numero 10 sembra comunque alle spalle e sul tavolo si pone già un’annosa questione, quella del rinnovo contrattuale: ad oggi Castro è nelle condizioni di Vlahovic un anno fa, con scadenza che dista due anni. Chiaro poi che tutto il contesto che lo circonda sia profondamente diverso ma di sicuro da ambo le parti le valutazioni sono iniziate.