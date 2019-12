Castrovilli torna in Puglia con la fidanzata e un intero paese scende in piazza per il centrocampista della Fiorentina FOTO

Ritorno trionfale a casa per il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Il ragazzo che si è imposto all’attenzione fin dall’inizio di questo campionato, è andato a casa, in un paese chiamato Minervino Murge, per trascorrere il Natale. E non lo ha fatto da solo perché al suo fianco c’era anche la fidanzata, l’ex miss Italia, Rachele Risaliti. Tutto il paese o quasi è sceso in piazza per festeggiare questo giocatore che, in pochissimo tempo, è riuscito pure ad entrare nel giro della Nazionale. Castrovilli si è pure esibito al microfono, cantando una canzone di Angelo Famao.