Castrovilli: “Tornare in campo è stata un’emozione unica, ho ancora i brividi. Siamo forti, vogliamo ripartire alla grande”

A margine della partita contro il Lugano, che lo ha visto tornare in campo con tanto di gol dopo l’infortunio, Gaetano Castrovilli ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina: “E’ stata un’emozione unica, dopo il gol mi è scesa una lacrimuccia. Sono soddisfatto, è stato un percorso lungo che finalmente ha avuto un lieto fine. Vorrei dedicare un pensiero a Gianluca Vialli, siamo tutti al suo fianco. Il momento più difficile? Quello in cui mi sono infortunato. Già dal giorno successivo però mi sono fatto coraggio, senza mai abbattermi anche grazie al supporto della mia famiglia”.

E poi ha aggiunto: “L’emozione del ritorno in campo non riesco a descriverla, ho ancora i brividi. Per quanto riguarda il ruolo di esterno vedremo col mister, ci sono dei compagni che lo fanno da più tempo e io invece mi devo ancora abituare. La stagione? Abbiamo passato un momento difficile ma ne siamo usciti. Dobbiamo ripartire come abbiamo concluso prima del Mondiale, perché siamo veramente forti”.