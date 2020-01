Castrovilli tranquillizza tutti: “E’ stato solo un grande spavento. Presto sarò in campo” FOTO

Un bello spavento quello fatto vivere un po’ a tutti ieri da Gaetano Castrovilli, che ha passato la notte in ospedale per questioni di sicurezza. Il centrocampista della Fiorentina ha tranquillizzato tutti però con un post su Instagram, pochi minuti fa: “Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto”.