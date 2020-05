Castrovilli: “Tutte le volte che sento parlare di me con la 10 mi emoziono. Sono convinto di essere pronto a indossarla”

In un’intervista a Radio Bruno ha parlato il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Tanti i temi toccati del giocatore viola. Queste le parti salienti delle sue dichiarazioni: “Ricominciare è stato duro, erano 60 giorni che non ci allenavamo insieme. Io non ho mai smesso di seguire gli allenamenti che ci mandava il prof. della Fiorentina. Ogni volta che sento parlare di me con la numero 10 mi emoziono. Sono convinto di essere pronto ad indossarla. Non ho mai giocato con Amrabat ma leggo nei suoi occhi la fame di giocare e vincere. Voglio tornare a giocare il prima possibile, ma con le giuste precauzioni”.