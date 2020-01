Castrovilli: “Una vittoria meritata. Commisso ci ha chiesto di dare tutto e noi lo abbiamo fatto”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, su Radio Bruno Toscana ha dichiarato dopo il successo viola: “Secondo me i primi venti minuti abbiamo giocato bene e abbiamo chiuso in attacco, quindi la vittoria è meritata. Il presidente ci ha detto di dare tutto quello che abbiamo in campo e nessuno potrà dirci nulla. Noi l’abbiamo fatto ed è arrivata questa affermazione. Io non leggo, sono sincero, penso solo adesso alla Fiorentina e a fare sempre meglio. Coppa Italia obiettivo? Dobbiamo pensare partita dopo partita e vincerne una alla volta”.