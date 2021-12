Castrovilli via a gennaio? Ecco come stanno le cose

Nei giorni scorsi ha circolato un’ipotesi, mai rilanciata da parte nostra, di una possibile cessione in prestito di Gaetano Castrovilli alla Fiorentina nel mercato invernale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, però, si tratterebbe di un’ipotesi priva di fondamento.

La dirigenza viola, dal canto sua, non ha mai mutato il suo giudizio positivo nei confronti del centrocampista pugliese e ha rispedito al mittente anche le voci di una cessione a gennaio. Rumors che non trovano conferme nemmeno da parte di Michelangelo Minieri, procuratore di Castrovilli presente domenica a Bologna per seguire da vicino anche gli altri suoi assistiti Maleh e Orsolini.