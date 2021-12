Castrovilli viaggia verso il Sassuolo, mentre Italiano tiene Vlahovic a riposo. I dettagli FOTO FN

Allenamento mattutino per la Fiorentina, a due giorni di distanza dalla partita casalinga contro il Sassuolo. Da segnalare tre defezioni tra i giocatori scesi in campo sul terreno del gioco del Franchi: Erick Pulgar, Bartlomiej Dragowski e Dusan Vlahovic.

Il cileno è alle prese con i postumi dell’infortunio rimediato contro il Benevento: il suo 2021 potrebbe essere già finito. Riposo precauzionale, invece, per il serbo: la sua presenza per la partita contro Berardi e compagni non è a rischio. Ancora assente il polacco, che non è sceso in campo assieme ai compagni di reparto.

Buone notizie per Gaetano Castrovilli: il centrocampista si è allenato con i compagni e potrebbe tornare in panchina contro il Sassuolo. Regolarmente in gruppo Matija Nastasic, destinato a tornare nell’elenco dei convocati.