Castrovilli: “Voglio diventare un simbolo della Fiorentina, legatissimo a questa città. Sto lavorando per migliorare sotto porta”

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha rinnovato le sue ambizioni in viola: “Diventare un simbolo della Fiorentina? Certo. Ho sempre detto di essere legatissimo alla Fiorentina e a Firenze, devo tanto a questo club. Con il Presidente poi ho un rapporto speciale, lui ci è sempre vicino ed è il nostro primo tifoso. Mi piacerebbe regalargli qualche soddisfazione. Realizzazioni? Sto lavorando tanto sotto questo punto di vista e mister Iachini mi sta aiutando. Ha sempre creduto in me e nelle mie potenzialità in fase offensiva. Ci stiamo lavorando sodo sin dal suo arrivo. Il gol contro l’Udinese è stato bello ma soprattutto per la vittoria, ne avevamo bisogno”.

