Castrovilli vuole accorciare i tempi di recupero e in viaggio di nozze porterà anche il suo fisioterapista

La Nazione di oggi si concentra sul recupero dall’infortunio al ginocchio del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Se da una parte cresce l’attesa per il matrimonio con Rachele Risaliti in programma questo venerdì alla chiesa di San Salvatore al Monte, dall’altra proseguono serrati ritmi di lavoro per recuperare il prima possibile dopo la rottura del crociato e danni collaterali rimediati il 16 aprile nella partita contro il Venezia.

Il giocatore viola e la futura moglie sognavano di andare in viaggio di nozze in Polinesia ed avevano prenotato poco prima dell’infortunio. Il sogno è stato però infranto tanto da avere il timore di dover rinunciare alla luna di miele. Poi la coppia ha trovato un compromesso. I due voleranno alle Maldive, meta molto più vicina, e con loro viaggerà anche il fisioterapista personale di Castrovilli per lavorare ogni giorno. In questo modo si proverà ad accelerare i tempi di recupero per il suo ritorno in campo.