Catena: “L’infortunio non è stato facile, ma adesso mi sono trasformata. Contro il Sassuolo dobbiamo subito riscattarci”

E’ la sorpresa di questo inizio di stagione della Fiorentina Femminile. Il numero 10 che sta provando a far risalire una squadra che non aveva più leader e in lei spera di ritrovarne uno. Michela Catena, autrice del bellissimo gol nella trasferta di Roma, si è presa le chiavi della fantasia viola, sotto gli occhi di una ritrovata Patrizia Panico. Ai canali ufficiali della società, la centrocampista ha parlato del suo periodo, fresca della convocazione in Nazionale:

“Dopo l’infortunio è stata dura, ho messo tutta me stessa: la mia trasformazione è dovuta al mio stare bene con il fisico e con la testa. La partita con il Sassuolo è fondamentale per il nostro percorso, dobbiamo riscattarci subito dopo Roma. Sono onorata della convocazione in Nazionale, ma non voglio niente prima del tempo: arriverà il momento giusto quando potrò esprimermi al 100% per entrambe le squadre”.