Cauet: “La Fiorentina si sta delineando per fare delle grandi stagioni. Mi piacerebbe allenare la Primavera viola”

Kevin Cauet, opinionista di SportItalia e figlio dell’ex calciatore dell’Inter Beonoit Cauet, a Contro Calcio Radio Web ha parlato del suo futuro da tecnico non escludendo un giorno di poter sedere su una panchina delle giovanili viola: “Se mi piacerebbe allenare la Primavera della Fiorentina? Senza ombra di dubbio. La società viola ha scritto la storia del calcio. La Fiorentina si sta delineando per fare delle grandi stagioni. Lavorare in uno staff con mister Iachini o comunque per la Primavera gigliata sarebbe un incarico di prestigio e valurei senz’altro un’eventuale proposta”.

