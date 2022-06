Cavani non giocherà nella Fiorentina, ma forse nemmeno in Serie A. Iervolino: “Anche per la Salernitana resterà un sogno”

Per qualche giorno Edinson Cavani ha viaggiato anche nei pensieri e nelle fantasie dei tifosi della Fiorentina. Giusto il tempo di rendersi conto che un suo arrivo a Firenze era pura utopia, così come in generale un suo ritorno in Italia.

Sull’argomento si è espresso il presidente della Salernitana (altra squadra che aveva pensato a Cavani) Danilo Iervolino: “Forse resterà un sogno, di certo parliamo di un grande giocatore. A ogni modo, la prossima settimana inizieremo la nostra campagna acquisti. Ne parleremo con il direttore e con tutto lo staff, per individuare i profili giusti da seguire e sui quali poi investire. Siamo ottimisti, contiamo di operare bene” (ANSA).