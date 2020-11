Cavasin: “Contro il Benevento i viola erano sembrati una squadra più che smarrita serviva dare un segnale. Contro il Milan la Fiorentina può fare una buona figura”

L’ex allenatore della Fiorentina Alberto Cavasin è intervenuto cosi a Casa Viola per commentare le ultime vicende di attualità: “Se la Fiorentina mi ha convinto? Si, perchè veniva da una partita molto brutta e direi anche preoccupante. La squadra di Prandelli doveva dare un segnale di ripresa e lo ha dato. Contro il Benevento i viola erano sembrati una squadra più che smarrita, serviva dare un segnale almeno sotto il punto di vista dell’identità. Abbiamo visto una squadra che comunque è stata compatta. Credo che da ora in poi si possa costruire qualcosa di migliore e con più fiducia anche da parte dell’allenatore. Domenica non sarà una partita facile per la Fiorentina ma i gigliati possono fare una buona figura”.

