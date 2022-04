Cavasin: “La Fiorentina può vincere con chiunque e compete per qualcosa di importante. Grande merito ad Italiano e alla società che lo supporta”

L’ex tecnico Alberto Cavasin, allenatore gigliato che condusse la squadra alla promozione in Serie C1 poi tramutata in promozione in Serie B dalla giustizia sportiva, ha parlato a TMW Radio di Fiorentina: “Annata spettacolare, mi stanno molto divertendo e quando la Fiorentina vince sono sempre felice. Finalmente un bell’anno, ricco di qualità nel gioco con una squadra che può vincere con chiunque ed è in corsa per qualcosa di importante. Esprimono calcio, quello che condivido, facendo pure i risultati. Merito dell’allenatore e della società che sta dando lui tutto il supporto, spero in un bel finale perché mi sembra che la Fiorentina stia bene”