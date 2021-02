Cavasin: “La Fiorentina sta ancora trovando alcune logiche. Quando prende in mano una squadra un allenatore in corsa…”

L’ex allenatore di Fiorentina e Sampdoria Alberto Cavasin ha parlato così a Lady Radio: “Prandelli? Quando prende in mano una squadra un allenatore in corsa è sempre difficile fare delle valutazioni sul suo lavoro. Non si sa mai quali sono le realtà che ha dovuto affrontare. Non ha trovato la strada spianata che solitamente trova un allenatore che subentra; ha dovuto mettere a posto alcune cose. Nel bene e nel male, comunque penso che la Fiorentina possa migliorare. La Sampdoria è una squadra molto equilibrata e che non si smarrisce mai. La vedo come una compagine molto inglese e il vantaggio dei blucerchiati penso sia questo. La Fiorentina sta ancora trovando alcune logiche”.

