Cavasin: “Questa dirigenza ha creato un futuro. Lo stadio è importante per portare la Fiorentina al primo posto”

L’ex allenatore della Fiorentina, Alberto Cavasin è intervenuto a margine dell’evento a Palazzo Vecchio in ricordo di Alessandro Rialti, queste le parole sulla nuova dirigenza viola: “E’ un momento di crescita e consolidamento. La dirigenza è nuova e per quanto ci sia entusiasmo ci vuole tempo, specie in questi tempi. Ma è stato dimostrato e non solo a parole, portando giocatori e creando futuro. Questa storia dello stadio è importante per portare la Fiorentina a quel primo posto che i fiorentini meritano. Il momento è positivo nonostante le difficoltà sanitarie”.

E su Iachini: “E’ un altro momento di rinascimento perchè viene con una proprietà nuova e ci sono dei punti uguali. A lui gli auguro venti anni e di portarla in Europa, visto che è un tenace”.