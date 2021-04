C’è anche Dragowski nel mirino di una big tedesca: i dettagli

Nel prossimo mercato estivo il Borussia Dortmund andrà alla ricerca di un portiere affidabile. Secondo quanto riportato da Sport 1, il club tedesco non sarebbe completamente soddisfatto del rendimento di Roman Burki. Tra i nomi sondati per la prossima stagione, c’è anche quello di Bartlomiej Dragowski.

L’estremo difensore della Fiorentina è finito nella lista della società giallonera, al cui interno c’è anche Alexander Nubel. L’ex Schalke è stato acquistato dal Bayern Monaco come erede designato di Manuel Neuer, ma in stagione non ha trovato spazio e tra pochi mesi, come dichiarato dal procuratore, se ne andrà in cerca di maggiori fortune.