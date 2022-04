C’è anche il capitano della Fiorentina nella lista dei nominati per la Squadra della Stagione di Fifa 22

Come ogni stagione, il videogioco di calcio dell’EA Sports FIFA fa scegliere agli utenti i migliori giocatori del titolo videoludico. Quest’anno, come candidato nel “Community Team Of The Season” (TOTS), c’è anche il viola Cristiano Biraghi, selezionato tra i migliori difensori d’Europa e non solo. Nella lista dei candidati figurano anche il difensore del Torino Bremer e il laterale dell’Udinese Molina.

In queste ore c’è la possibilità di votare il capitano della Fiorentina per fargli guadagnare un posto nella formazione virtuale dei migliori giocatori nel videogioco di FIFA 22. Ecco la lista completa delle nominations: