C’è anche la Fiorentina su Borini, ma l’Hellas farà di tutto per accontentare Juric

Nel futuro di Fabio Borini potrebbe esserci anche la Fiorentina. Il giocatore dell’Hellas Verona è in scadenza di contratto a fine stagione, ma la società scaligera proverà a confermarlo in riva all’Adige. All’inizio della settimana prossima l’agente dell’ex Liverpool, Roberto De Fanti, incontrerà la dirigenza scaligera. La trattativa si baserà su un accordo triennale, questa sarà la richiesta alla società di Setti. Juric stravede per l’attaccante in scadenza di contratto e Borini si trova molto bene a Verona, ma come si legge su hellaslive.it, sul classe ’91 si registra l’interesse di Torino e, appunto, Fiorentina.

0 0 vote Article Rating