C’è anche la Fiorentina su Jovic, ma è un club inglese a muovere i primi passi con il Real

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che la Fiorentina, tra i tanti giocatori, sta monitorando anche Luka Jovic come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Sull’attaccante serbo del Real Madrid ci sarebbe anche l’apprezzamento di altre squadre come Inter, Juventus e Liverpool.

Secondo il Daily Epxress, però, ci sarebbe una squadra che ha mosso i primi contatti con i Blancos. Si tratta dell’Arsenal, che avrebbe chiesto al club spagnolo il prestito di Jovic. Quel che sembra certo, però, è che il classe ’97 lascerà il Real Madrid: fino ad ora, in stagione ha giocato appena sei partite con un minutaggio di soli 84′.