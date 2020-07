C’è anche la Fiorentina su Marc Roca: la situazione

C’è anche la Fiorentina su Marc Roca, talentuoso centrocampista dell’Espanyol. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, sul classe ’96 ci sarebbe anche l’interesse di Milan, Arsenal e Lipsia. Il club di Barcellona, retrocesso al termine di questa stagione in Segunda Division, ha fissato il prezzo per la cessione di Roca: venti milioni di euro, questa la cifra per strapparlo dall’Espanyol.

