C’è anche la Fiorentina su Mazzocchi, ma il Monza vuole fare sul serio per il terzino destro

Secondo quanto riporta Tuttosport, anche la Fiorentina sarebbe interessata a Pasquale Mazzocchi, terzino destro di proprietà della Salernitana. Il club granata lo ha riscattato obbligatoriamente a 1 milione e ha firmato un contratto fino al 2025.

Sul giocatore ci sarebbe il forte pressing del Monza, che punta al 26enne per rinforzare la fascia destra. Le possibilità di una sua permanenza in Campania sono tuttora basse e nei prossimi giorni le parti si incontreranno per decidere il futuro del ragazzo.