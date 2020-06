C’è anche la Fiorentina sul giovane talento dell’Empoli

Il settore giovanile dell’Empoli ha prodotto l’ennesimo giovane talento della sua storia. Si tratta di Samuele Ricci, regista di centrocampo classe 2001 che già in questa stagione ha messo in mostra le sue potenzialità. Sul giocatore, come si legge su Tuttosport, c’è anche l’interesse della Fiorentina, alla ricerca proprio di un giocatore di quel tipo. Oltre ai viola, però, c’è anche l’interesse di Napoli, Milan, Borussia Dortmund e Lipsia. Proprio il club partenopeo potrebbe allettare i toscani acquistando il cartellino di Ricci, ma lasciandolo in prestito all’Empoli per un’altra stagione. L’intenzione della società di Corsi – si legge – è quella di scatenare un’asta ed incassare quindici milioni di euro.

0 0 vote Article Rating