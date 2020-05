C’è anche la Fiorentina tra le candidate al rilancio di Gagliardini ma chissà se stavolta al centrocampista la destinazione sarebbe gradita

La Fiorentina ci aveva già provato nel gennaio 2019 a prendere Roberto Gagliardini, che all’Inter non giocava praticamente mai. Corvino lo chiese in prestito ma l’ex atalantino rifiutò la proposta, preferendo giocarsi le proprie carte a Milano. In questo anno e mezzo le cose non sono cambiate e Gagliardini continua principalmente a guardare i compagni, subentrando talvolta. Secondo Tuttosport, la Fiorentina è uno dei due club, insieme al Torino, a seguire ancora il classe ’95: chissà se in caso di interesse concreto la destinazione non possa stavolta interessarlo…

0 0 vote Article Rating