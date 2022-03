C’è anche la firma di un obiettivo della Fiorentina nella vittoria dell’Italia under 21 – VIDEO

Per una Nazionale maggiore che fallisce la qualificazione al Mondiale, c’è almeno un’Italia under 21 che vince e vola verso l’Europeo del 2023. Battendo 1-0 la Bosnia, infatti, ieri gli Azzurrini si sono portati al primo posto del girone facendo un bel passo verso la qualificazione, che comunque è ancora tutta da conquistare.

Decisivo Rovella con il gol segnato al quarto d’ora, ma anche un obiettivo di mercato della Fiorentina. Stiamo parlando di Marco Carnesecchi, portiere di cui ormai da tempo si parla molto bene. Il numero uno di proprietà dell’Atalanta, apprezzato dalla dirigenza viola per aprire un nuovo ciclo tra i pali, ha compiuto alla mezz’ora una parata strepitosa (minuto 0:43 del video).

Doppio colpo di tacco da distanza ravvicinata, guizzo e smanacciata al pallone per salvare il risultato. Una prodezza che non fa altro che confermare le ottime doti di Carnesecchi, in attesa di capire se la Fiorentina potrà davvero arrivare ad aggiudicarselo.