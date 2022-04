C’è anche lo spauracchio Ribery da cancellare per la Fiorentina: dall’entusiasmo di Firenze alla voglia di vendetta

C’è anche il tema Ribery in questo Salernitana-Fiorentina e anzi, rischia di essere uno dei principali, come scrive La Gazzetta dello Sport. Il francese è ovviamente l’ex principale della gara, un ex col dente avvelenato per come lo racconta chi lo conosce da vicino: con Gattuso sarebbe probabilmente rimasto, poi però cambiò tutto e la Fiorentina lasciò scadere il suo contratto, a suo dire “nel silenzio”.

Per questo la voglia di rivalsa nel francese c’è, nonostante due anni nei quali è stato bene o male sempre idolatrato, da leader tecnico di una non-squadra, come era quella pre Italiano. Un pericolo in più per la squadra viola, dal punto di vista tecnico e motivazionale.