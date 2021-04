C’è anche Pierpaolo Marino come possibile candidato per affiancare Pradè nel prossimo mercato della Fiorentina

Il Messaggero Veneto rivela che l’attuale Dt dell’Udinese Pierpaolo Marino, che ha un contratto con il club friulano fino a a giugno 2022, sarebbe entrato nel mirino del presidente della Fiorentina Rocco Commisso per riprogrammare la squadra viola in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano Marino alla club gigliato non andrebbe a sostituire l’attuale direttore sportivo Daniele Pradè ma andrebbe invece ad affiancarlo. L’intenzione sarebbe quella di costituire un’asse di grande esperienza potenziando così lo staff per le decisioni di mercato. Una discrezione questa che resta comunque da verificare.