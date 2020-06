C’è anche Sarri nei pensieri di Commisso? Il tecnico toscano alla Juventus rimane in bilico…

Avrebbe assolutamente del clamoroso la notizia rilanciata da calciomercatoweb. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso starebbe pensando a Maurizio Sarri come tecnico della prossima stagione. L’attuale allenatore della Juventus, reduce fin qui di una stagione ben al di sotto delle aspettative, coronato fin qui da neanche un trofeo, potrebbe essere esonerato alla fine del campionato, qualora non riuscisse a battere la concorrenza dell’Inter e della Lazio. Ecco perchè la Fiorentina starebbe cominciando a ragionare su quest’ipotesi: Sarri a Firenze potrebbe rilanciarsi, con una piazza calda come quella di Napoli, con giocatori giovani pronti ad esplodere come Vlahovic, Castrovilli e Chiesa.

